Tyskerne vil ha norsk lokalmat

De tre regionene og restauranten på den norske standen på Grüne Woche selger norsk lokal mat over all forventning. Sørlandet har økt sin omsetning med 40 prosent sammenliknet med samme tidspunkt i fjor, og Fjord Norge må inn mot den siste helgen av messen holde igjen på enkelte produkter for ikke å gå tom. Det til tross for at messen stenger to timer tidligere i år.

Både hos Osloregionen og Sørlandet er alle produkter og smaksprøver basert på elg en vinner. Elgburger er en av favorittene hos de tyske gjestene på Norges stand. I åpningshelgen hadde region Sørlandet tre kokker i sving for å dekke etterspørselen. I løpet av noen få formiddagstimer gikk 500 burgere over disk. Fjord Norge gjør det skarpt med økologisk storfekjøtt og ulike varianter av fersk og røkt laks. Her har salget gått så godt at de nå har sluttet å selge hele stykker for å kunne servere tapasretter hele den siste helgen.

Elgburger er en av favorittene hos de tyske gjestene på Norges stand. Foto: Vidar Alfarnes

- Eg er mektig imponert over kva dei norsk utstillarane har fått til her i Berlin. Det har vore ei markant auke i omsetnaden og det tyder på at tyskarane set pris på norsk lokalmat. Vi ser den same tendensen heime i Noreg: Her auka omsetnaden av lokalmat i daglegvare med nær 8 prosent i 2016, tilvarande 4,8 milliardar. Det ser ut til at vi er godt i rute med å nå målet om ein omsetnad av lokalmat for 10 milliardar innan 2025, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Også den norske restauranten gjør det bra med 12 prosent økning i omsetningen inn mot siste helg. Hele uken har restauranten tatt imot flere store grupper som har forhåndsbestilt bord. Torsdag ble nær 70 gjester fra Oslofjordregionen traktert med en tre-retters lunsj meny besående av saltbakt laks med fennikel, reinsdyrfilet og trollkremmousse. Restauranten har også en rekke tyske stamgjester og har i år fått hederlig omtale i den tyske storavisen Tagesspigel, som det eneste stedet på Messe Berlin hvor det serveres mat av gourmetkvalitet.

Full fart på restaurantkjøkkenet på den Norske standen. Foto: Vidar Alfarnes

Den norske deltakelsen på Grüne Woche er et ledd i å bygge Norge som mat- og reiselivsnasjon. Norges deltakelse på Grüne Woche skal bidra til å styrke omdømmet for norsk mat og reiseliv. Målet er å stimulere til samarbeid og nyskaping på tvers av geografiske grenser og næringsgrenser. I 2017 er det 77 utstillere fra Fjord Norge, Sørlandet og Osloregionen som representerer Norge i Berlin.

Tyske besøkende i kø på Fjord Norges stand på Grüne Woche. Foto: Vidar Alfarnes

Kontaktpersoner i Landbruks- og matdepartementet:

Kommunikasjonssjef Ottar Løvik: + 47 481 40 477.

Seniorrådgiver Heidi Eriksen Riise: + 47 975 17 227.

Internationale Grüne Woche, 20.01. - 29.01.2017

Messe Berlin: Norwegen, Standnr 114, hall 8.2,

Messedamm 22, D - 14055 Berlin